Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Деньги будут выделены из резервного фонда.

Правительство России повторно выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за рубежом и не смогли вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. На эти средства граждане РФ смогут оплатить себе жилье, еду или продлить визу. Проконтролировать целевое использование денег поручили Министерству иностранных дел.

Ранее Минкомсвязи запустил на портале госуслуг запустило сервис, где россияне, находящиеся за рубежом, могут подать заявление на материальную помощь.

Напомним, что в начале апреля МИД РФ уже выделял 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей.

Видео: government.ru