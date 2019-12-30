Однако документ нуждается в доработке.

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты. Инициатором выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он предложил блокировать доступ к электронике за распространение запрещенной информации.

Чиновники приняли проект документа с условием его доработки. В частности, следует определить понятие "организатор сервиса обмена сообщениями". Закон позволит существенно снизить ложных террористических сообщений. Он также создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности. В результате государство сократит ущерб, который получает от подобных действий преступников.

Установлены штрафы, которые будут взиматься с нарушителей. За неисполнение закона физические лица получат наказание в виде выплаты 3-5 тысяч рублей, должностные лица - 30-50 тысяч, юридические лица - одного миллиона рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан.

