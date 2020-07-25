Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Мишустин отметил важность того, чтобы люди получили деньги в полном объеме.

Правительство выделит 20 млрд рублей на пособия по безработице. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что оно должно выплачиваться в полном объеме

"Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства", - отметил Мишустин. Кроме того, почти 800 млн рублей выделят дополнительно для сотрудников соцучреждений. Средства пойдут на повышение отпускных для сотрудников, работающих с больными коронавирусом.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что в России предложили ввести пенсионный налоговый вычет.

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