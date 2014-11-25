Документ одобрен кабмином РФ.

Российское правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД. Об этом чиновники заявили на официальном сайте кабинета министров. Принят законопроект закрепляет меру ответственности за правонарушение на дороге лицом, подвергнутым административному наказанию.

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке. пресс-служба кабмина РФ

Напомним, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский 2 апреля призвал выселять из городов злостных нарушителей правил дорожного движения. По мнению депутата Госдумы, лица, которые за последний год получили более сотни административных штрафов, должны лишаться транспортного средства. Если число штрафов вырастет до 300 в год, то к таким нарушителям, по мнению политика, следует применять меру воздействия в виде содержания под стражей.

Фото: Piter.tv