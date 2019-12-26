Стоимость выплаты неизвестна.

Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге. Решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров РФ. На данный момент чиновники не раскрыли сумму штрафа за данное правонарушение.

Летом журналисты из "Коммерсанта" писали о том, что он может составить от 5 до 10 тысяч рублей. Без последствий, самостоятельно задолженность можно будет оплатить в течение 5 дней после нарушения.

Законопроект поможет развитию безбарьерных систем взимания платы на автодорогах. Он также поможет развитию скоростных трасс на территории страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ.

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