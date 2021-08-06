Правительство обсудит создание в России реестра сельхозземель

Аграрии получат доступ к реестру бесплатно.

Правительство России на заседании рассмотрел вопрос создания в стране государственного реестра земель сельхозназначения. Такое заявление сделал Михаил Мишустин. По словам чиновника, новый законопроект подразумевает формирование в единую базу информации о состоянии и использовании территорий, а также расположенных на них зданиях и инфраструктурных объектах. Там будет указана и другие сведения, необходимые местным аграриям.

Реестр позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по наращиванию производства продовольствия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Реестр станет инструментом для определения пригодности земель в вопросе сельскохозяйственного производства. Он будет регулярно пополняться за счет мониторинга. При этом аграрии будут получать доступ к информации на бесплатной основе.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24