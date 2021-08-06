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Правительство обсудит создание в России реестра сельхозземель

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Аграрии получат доступ к реестру бесплатно.

Правительство России на заседании рассмотрел вопрос создания в стране государственного реестра земель сельхозназначения. Такое заявление сделал Михаил Мишустин. По словам чиновника, новый законопроект подразумевает формирование в единую базу информации о состоянии и использовании территорий, а также расположенных на них зданиях и инфраструктурных объектах. Там будет указана и другие сведения, необходимые местным аграриям.

Реестр позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по наращиванию производства продовольствия.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Реестр станет инструментом для определения пригодности земель в вопросе сельскохозяйственного производства. Он будет регулярно пополняться за счет мониторинга. При этом аграрии будут получать доступ к информации на бесплатной основе.

Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

Теги: кабмин, михаил мишустин, реестр, сельское хозяйство
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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