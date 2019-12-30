  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
140
lesjasap
Код вставки плеера

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

0 0

Однако документ могут внести в Госдуму уже весной.

Правительство не включило закон о новых накопительных пенсиях в свой план на 2020 год. Предполагается, что система заработает в России с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на руководителя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Минфин уточнил, что законопроект дорабатывается с учетом позиций профильных ведомств. Документы поступят в правительство после завершения процедур по согласованию. Пакет инициатив относительно ГПП будет изучен депутатами в весеннюю сессию.

Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы

прокомментировал эксперт

До этого парламентариям необходимо удостовериться в качестве и юридической корректности предлагаемого документа. Он также должен отвечать интересам населения и экономики страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что для родившихся и проживших в блокадном Ленинграде ввели новые льготы.

Видео: YouTube/Правительство России
 

Теги: пенсии, правительство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии