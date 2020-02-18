Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Инициатива принадлежит представителю фракции "Справедливая Россия".

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний теми, кто был избран на выборные должности. Соответствующий отзыв кабинета министров обнародован в электронной базе данных Госдумы.

Данный законопроект внес заместитель главы партии "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов. Он предложил не выполнивших свои предвыборные обещания облагать штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами с лишением права занимать определенные должности.

Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает. из сообщения кабмина РФ

В правительстве уточнили, предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки могут привести к произвольному правоприменению.

Ранее вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство РФ детям, родившимся от смешанных браков.

Фото: Правительство РФ