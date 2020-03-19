COVID-19 в мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах.

Правительство назвало вспышку СOVID-19 одним из худших кризисов в мире. Подчёркивается, что это одна из самых тяжёлых ситуаций в здравоохранении за 50 лет.

Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия, - сказали в кабмине.

На сайте правительства опубликовала текст о мерах по защите здоровья населения от коронавируса.

Отметим, что COVID-19 в мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Более восьми тысяч человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса.

Правительство: YouTube / Правительство России, ITV News