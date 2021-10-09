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Правительство направит свыше 515 млн рублей на развитие регионов Дальнего Востока

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Финансирование получат Забайкальский, Камчатский и Приморский края.

Правительство России направит свыше 515 млн рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Финансирование получат Забайкальский, Камчатский и Приморский края. По словам Мишустина, это поможет реализовать уже запущенные проекты. Речь идет о строительстве автомобильных дорог, обустройстве локальных очистных сооружений, присоединении к электросетям, а также создании спортивно-оздоровительного комплекса.

Такие меры – важная часть большой работы по социальному развитию центров экономического роста в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин подчеркнул важность своевременного поиска доноров костного мозга.

Видео: Правительство России

Теги: дальний восток, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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