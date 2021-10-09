Правительство направит средства на опережающее строительство дорог в регионах

На строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях выделят дополнительно 50 млрд рублей.

Правительство России направит средства на опережающее строительство дорог в регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

На строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях выделят дополнительно 50 млрд рублей. Это позволит досрочно ввести их в эксплуатацию в 2022 году. Мишустин отметил, что М-12 обеспечит скоростное автосообщение между регионами страны, а в будущем станет частью перспективного маршрута в Западный Китай.

Хорошие современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса, повышают уровень жизни миллионов наших граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство направит свыше 515 млн рублей на развитие регионов Дальнего Востока.

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