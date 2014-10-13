Правительство направит почти 30,5 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

По словам Мишустина, данные средства будут направлены территориальным фондам в 86 регионах страны.

Правительство России направит почти 30,5 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, данные средства будут направлены территориальным фондам в 86 регионах страны. Решение позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста зарплат медицинских работников.

Важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медработников. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают укреплять сотрудничество в гуманитарной сфере.

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