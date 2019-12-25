Правительство направит финансирование на развитие индустриальных парков и технопарков в ряде регионов

Деньги на проекты получит Башкирия, Татарстан и Москва.

Российское федеральное правительство направит государственное финансирование на развитие индустриальных парков и технопарков в ряде регионов страны. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы кабинета министров. Известно, что Башкортостан, Татарстан, а также город Москва в текущем году получат дополнительные денежные средства на компенсацию затрат, связанных с реализацией профильных проектов.

В частности, для индустриального парка "Лаишево" и технопарка в сфере высоких технологий "Иннопарк" в Татарстане будет выделено более 520 миллионов рублей. Дополнительно чиновники увеличили субсидии на развитие промышленных парков "Уфимский" в Башкортостане и "Руднево" в столице. На эти цели в местные субъекты поступит более 219 и 127 миллионов рублей соответственно. Государственные субсидии позволят управляющим компаниям в указанных локациях частично возместить затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также покупку необходимого оборудования, подключение промышленных корпусов к инженерным сетям.



Напомним, что мероприятия проводятся идет в рамках программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

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Фото: Piter.tv