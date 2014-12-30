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Правительство направит финансирование на развитие экологического туризма

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На реализацию благоустройства природных территорий и заповедников выделят около 1,5 млрд рублей.

Правительство России направит финансирование на развитие экологического туризма. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

На реализацию благоустройства природных территорий и заповедников в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделят около 1,5 млрд рублей. Эти средства пойдут, в частности, на разработку сети экологических троп и организацию новых туристических маршрутов.

Рассчитываем, что такие меры будут способствовать снижению нагрузки на нашу окружающую среду, на природу, ну и гражданам создадут комфортные условия для отдыха.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что оборудование районов обороны на всех необходимых рубежах практически завершено.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, экологический туризм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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