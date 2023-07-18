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Мишустин: оборудование районов обороны на всех необходимых рубежах практически завершено

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По словам премьер-министра, власти восстанавливают транспортные и социальные объекты инфраструктуры.

Оборудование районов обороны на всех необходимых рубежах практически завершено. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Глава правительства отметил, что гражданам, чье жилье было утрачено либо повреждено в результате обстрелов, оказывают всестороннюю поддержку. По его словам, власти восстанавливают транспортные и социальные объекты инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что правительство окажет дополнительную поддержку обрабатывающей промышленности.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, оборудование, премьер-министр россии, рубеж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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