Правительство направит еще около 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам

Михаил Мишустин рассказал о выделении дополнительных средств малообеспеченным семьям.

Правительство России направит еще около 14 млрд рублей на выплаты родителям-одиночкам. Об этом на заседании кабинета министров рассказал Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о том, что по указу президента Владимира Путина с текущего года работает новая социальная мера поддержки неполных и малообеспеченных семей. Родители, которые растят детей в одиночку, ежемесячно получают от государства выплату в размере 5,5 тысяч рублей. Средства из федерального бюджета выделяются на несовершеннолетних от 8 до 17 лет.

Если говорить точнее, его размер равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1 млн 300 тыс. детишек. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил коллегам, что дополнительные средства предусмотрены уже к выделенным на данные цели 36 млрд рублей. По словам главы кабмина РФ, это решение станет важным подспорьем для одиноких мам и пап.

Профицит бюджета России за девять месяцев 2021 года составил около 1,6 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России

