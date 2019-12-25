Профицит бюджета России за девять месяцев 2021 года составил около 1,6 трлн рублей

Михаил Мишустин рассказал о необходимости повышать эффективность.

Доходы федерального бюджета за девять месяцев 2021 года примерно на треть превысили прошлогодние показатели за аналогичный период. Об этом коллегам на правительственном заседании сказал Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что таким образом в государстве сформировался профицит в размере 1,6 трлн рублей. По мнению руководителя кабмина, сейчас следует двигаться в заданном курсе и повышать свою эффективность и равномерное расходование бюджетных средств на государственные программы.

Более чем на треть превысили…и составили почти 18 трлн рублей. Кассовое исполнение расходов за три квартала было близким к норме. И даже с учетом дополнительного финансирования отклонение не было существенным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению чиновника, реализуемые кабмином меры по поддержке населения и бизнес-индустрии во время пандемии позволили стране прийти к уверенному экономическому росту и укрепить финансовую дисциплину.

Кабмин выделит свыше 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.

Фото и видео: Правительство России

