Правительство направит дополнительное финансирование на поддержку льготных программ кредитования для сельских территорий

На поддержку льготных программ кредитования направят еще более 14 млрд рублей.

Правительство России направит дополнительное финансирование на поддержку льготных программ кредитования для сельских территорий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, для решения задач по комплексному развитию сельских территорий ведется работа по реализации конкретных мер. К ним относятся ипотечные программы под 3% на жилищное строительство, а также льготные кредиты на благоустройство домовладений и займы по сниженной ставке на развитие инфраструктуры. Мишустин отметил, что на поддержку льготных программ кредитования направят еще более 14 млрд рублей.

Ранее Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры.

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