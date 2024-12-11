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Правительство направит дополнительное финансирование на поддержку льготных программ кредитования для сельских территорий

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На поддержку льготных программ кредитования направят еще более 14 млрд рублей.

Правительство России направит дополнительное финансирование на поддержку льготных программ кредитования для сельских территорий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, для решения задач по комплексному развитию сельских территорий ведется работа по реализации конкретных мер. К ним относятся ипотечные программы под 3% на жилищное строительство, а также льготные кредиты на благоустройство домовладений и займы по сниженной ставке на развитие инфраструктуры. Мишустин отметил, что на поддержку льготных программ кредитования направят еще более 14 млрд рублей.

Ранее Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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