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Правительство направит дополнительно более 4 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока

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Средства предназначены для реализации планов социального развития центров экономического роста в субъектах.

Правительство России направит дополнительно более 4 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, средства предназначены для реализации планов социального развития центров экономического роста в субъектах. За счет этого планируется благоустроить общественные пространства и территории вокруг жилых домов. Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу держать на контроле расходование средств.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ продлило пониженную ставку при расчете пени за неоплату ЖКУ.

Видео: Правительство России

Теги: дальний восток, михаил мишустин, правительство россии, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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