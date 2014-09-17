Правительство направит дополнительно более 4 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока

Средства предназначены для реализации планов социального развития центров экономического роста в субъектах.

Правительство России направит дополнительно более 4 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, средства предназначены для реализации планов социального развития центров экономического роста в субъектах. За счет этого планируется благоустроить общественные пространства и территории вокруг жилых домов. Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу держать на контроле расходование средств.

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