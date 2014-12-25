Правительство РФ продлило пониженную ставку при расчете пени за неоплату ЖКУ

При расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых.

Правительство РФ продлило пониженную ставку при расчете пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что до 2026 года при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Также в правительстве подчеркнули, что по Жилищному кодексу величина пени за неоплату ЖКУ определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Ранее правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля.

Фото: Piter.tv