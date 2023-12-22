Правительство направит 41,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока

Данное решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов.

Правительство России направит 41,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока на 2027–2037 годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данное решение направлено на реализацию долгосрочных проектов по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных регионов. Кроме того, в будущем планируется реализация проектов по созданию и модернизации детских садов, школ, больниц и поликлиник. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока одним из приоритетов работы властей.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям.

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