Правительство направит 21 миллиард рублей для газовой инфраструктуры на Камчатке

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров направит более 21 миллиарда рублей на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
По его словам, в текущем году на реализацию будет выделено около пяти миллиардов рублей. Мишустин отметил, что подходный канал предоставит возможность перегружать более 20 миллионов тонн СПГ каждый год.
Перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации нашей стратегии по увеличению поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении поставок на российско-азиатском направлении и намерена занять в этом русле прочные позиции. По словам Мишустина, следует стремиться к тому, чтобы доля РФ на мировом рынке возросла до 20%.
Ранее мы сообщали, что кабмин утвердил план реализации энергостратегии на 15 лет.
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