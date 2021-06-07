Правительство направит 21 миллиард рублей для газовой инфраструктуры на Камчатке

По словам Мишустина, это позволит нарастить долю РФ на мировом рынке СПГ до 20 процентов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров направит более 21 миллиарда рублей на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, в текущем году на реализацию будет выделено около пяти миллиардов рублей. Мишустин отметил, что подходный канал предоставит возможность перегружать более 20 миллионов тонн СПГ каждый год.

Перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации нашей стратегии по увеличению поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении поставок на российско-азиатском направлении и намерена занять в этом русле прочные позиции. По словам Мишустина, следует стремиться к тому, чтобы доля РФ на мировом рынке возросла до 20%.

Ранее мы сообщали, что кабмин утвердил план реализации энергостратегии на 15 лет.

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