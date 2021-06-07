Кабмин утвердил план реализации энергостратегии на 15 лет

Данный план был разработан по поручению главы РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров утвердил план реализации энергетической стратегии на ближайшие 15 лет. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что данный план был разработан по поручению главы государства Владимира Путина.

Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина уточнил, что в данный план вошли более 130 мероприятий, которые касаются всех сфер российского теплоэнергетического комплекса от добычи ресурсов до снабжения домов россиян энергией.

Ранее мы сообщали, что Мишустину стало грустно при посещении детской больницы в Ульяновске.

Видео: Правительство РФ

