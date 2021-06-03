Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в цеху "КАМАЗа"

Группа рабочих объяснила премьер-министру РФ все особенности в сборочном цеху.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поучаствовал в сборке двигателя в ходе посещения завода двигателей ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах. Об этом сообщает ТАСС.

Группа рабочих подробно объяснила Мишустину все особенности функционирования конвейерной системы в сборочном цеху. Под их наблюдением российский премьер попробовал своими руками осуществить операции по установке головки блока цилиндров. Он также проверил в системе итоги проделанной работы.

Ранее мы сообщали, что Мишустину стало грустно при посещении детской больницы в Ульяновске.

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