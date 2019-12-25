Правительство направит 10 млрд рублей на развитие промышленных технологий в рамках ГЧП

Средства будут выделены из резервного фонда.

Кабмин выделит 10 млрд рублей в капитал фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Он будет работать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Распоряжение уже было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.

Сообщается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Использование средств было поручено проконтролировать Минфину. Отчитаться по данному поводу ведомство должно будет до 1 мая 2022 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в России не планируется продлевать соглашения по ценам на масло.

Фото: government.ru