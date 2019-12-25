Решетников заявил, что в России не планируется продлевать соглашения по ценам на масло

Соглашения были подписаны в декабре 2020 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Действие ценовых соглашений по подсолнечному маслу в РФ завершатся 1 октября, как и планировалось. По его словам, продлевать их не планируется.

Постоянно действующих механизмов, которые приняты (для регулирования рынка подсолнечника и подсолнечного масла) будет достаточно, поэтому соглашения закончат свое действие, - сказал Решетников.

Ранее в Минсельхозе также заявляли, что нет необходимости продлевать соглашения.

Напомним, что соглашения, которые фиксируют цены на подсолнечное масло, были подписаны 16 декабря 2020 года между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами. Это было сделано из-за резкого роста цен на подсолнечное масло.

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