Правительство направило 941,4 миллиардов рублей ПФР на выплату страховых пенсий и пособий. Соответствующий указ премьер-министра России Михаила Мишустина появился на сайте кабинета министров.
Имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий.
цитата из указа Мишустина
Контролировать эффективность расходования данных средств поручено министерству финансов. До 1 февраля 2021 года должен быть предоставлен соответствующий доклад.
Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России.
Фото: pixabay.com
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