Контролировать эффективность расходования данных средств поручено министерству финансов.

Правительство направило 941,4 миллиардов рублей ПФР на выплату страховых пенсий и пособий. Соответствующий указ премьер-министра России Михаила Мишустина появился на сайте кабинета министров.

Имея в виду обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по выплате страховых пенсий и пособий. цитата из указа Мишустина

Контролировать эффективность расходования данных средств поручено министерству финансов. До 1 февраля 2021 года должен быть предоставлен соответствующий доклад.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России.

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