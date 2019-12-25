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Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России
Сегодня, 14:30
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matveyvn

Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России

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За проголосовали 349 депутатов.

Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России, который внёс президент. Он предполагает закрепление правительства в системе публичной власти после принятия конституционных поправок.

Законопроект прописывает порядок формирования правительства при участие парламента, а также полномочия кабинета министров и ограничения.

За законопроект выступили 349 депутатов, один — против. Двое парламентариев воздержались. 

Ранее правительство одобрило выплаты на детей от трех до семи лет.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, законопроект, правительство россии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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