За проголосовали 349 депутатов.

Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России, который внёс президент. Он предполагает закрепление правительства в системе публичной власти после принятия конституционных поправок.

Законопроект прописывает порядок формирования правительства при участие парламента, а также полномочия кабинета министров и ограничения.

За законопроект выступили 349 депутатов, один — против. Двое парламентариев воздержались.

Ранее правительство одобрило выплаты на детей от трех до семи лет.

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