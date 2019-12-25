Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России, который внёс президент. Он предполагает закрепление правительства в системе публичной власти после принятия конституционных поправок.
Законопроект прописывает порядок формирования правительства при участие парламента, а также полномочия кабинета министров и ограничения.
За законопроект выступили 349 депутатов, один — против. Двое парламентариев воздержались.
Ранее правительство одобрило выплаты на детей от трех до семи лет.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все