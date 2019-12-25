Меры содержатся в "дорожной карте" поддержки IT-отрасли.

Правительство готовит новое регулирование для поддержки дата-центров. Государственные учреждения хотят обязать хранить данные в коммерческих центрах обработки данных — также они должны использовать отечественные облачные сервисы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно инициативе, госучреждения без "надлежащего обоснования" не смогут строить инфраструктуру центров за бюджетные деньги. При этом региональные власти вообще не смогут строить дата-центры за бюджетные средства.

Меры содержатся в "дорожной карте" поддержки IT-отрасли.

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