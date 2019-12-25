Правительство города наградит призеров XIX зимних Сурдлимпийских игр

Денежное поощрение получат члены спортивных сборных команд города.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что власти Петербурга наградят призеров XIX зимних Сурдлимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Премию получат члены спортивных сборных команд Петербурга, входящие в составы сборных команд России по спорту глухих, которые заняли на Сурдлимпийских играх Речь идёт о тех командах, которые заняли с 1 по 3 место. Кроме того, денежные награды получат тренеры.

Решение о награждении примет специальная комиссия.

Ранее мы сообщали о том, что московский эксперт предложил Петербургу комплекс мер по развитию велоинфраструктуры.

Фото:Piter.TV