Московский эксперт предложил Петербургу комплекс мер по развитию велоинфраструктуры

Речь идет о приспособлении улиц под безопасную езду велосипедистов.

Московский эксперт по развитию велотранспортной и пешеходной инфраструктуры предложил Петербургу комплекс мер по развитию велосипедного движения в городе. Как рассказали в пресс-службе Смольного, на лекции Александра Девяткина присутствовали представители подведомственных КРТИ учреждений, петербургского велообщества, КГА и комитета по транспорту.

Эксперт подчеркнул, что развитие инфраструктуры – это не только организация дорожек и велополос, но и приспособление улиц под безопасную езду. Девяткин рассказал, что на улицах без велодорожек можно ограничить скорость автомобилей до 40 км/ч, тогда велосипедисты смогут безопасно передвигаться. На транзитных же магистралях необходимо физически обособлять велополосы из-за огромных потоков транспорта и высокой скорости движения. Эксперт предложил меры по успокоению автотрафика за счет ограничения парковки в зонах плохой видимости, установки дорожных неровностей и другие.

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Фото: Piter.TV