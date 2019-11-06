Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Сроки перенесли с 1 марта 2020 года на 20 ноября 2019 года.

Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из России. Сроки перенесли с 1 марта 2020 года на 20 ноября 2019 года. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Еще 15 мая кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает ввозить на территорию Украины поддержанных вагонов из России.

Ранее кабинет продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, которые ограничивают ввоз товаров из России и вводят ввозную пошлину на российские товары. Ограничения продлили до 31 декабря текущего года. Россия приняла ответные меры.

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