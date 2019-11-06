Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу оборонных предприятий в Харькове в советское время и сейчас. Об этом сообщило издание "Левый берег".
Директор завода Малышева рассказал Зеленскому, что с 2009 года на заводе выпустили только один танк. В советское время на предприятии выпускали 900 танков за год. Зеленский обратил внимание и на копеечную зарплату рабочих оборонных предприятий. По его словам, зарплата сотрудника авиационного завода составляет 3,5 тысячи гривен (около 9 тысяч рублей).
Как может человек работать на государство и просто называться человеком в таких условиях?
– риторически спросил Зеленский
Президент отметил, что украинские власти относятся к людям "как к скоту", а потом хотят, чтобы они их уважали.
Ранее Зеленский прошел через "коридор позора" в Тернополе.
Видео: YouTube/ Зе!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV
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