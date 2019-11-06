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Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове

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Директор завода Малышева рассказал Зеленскому, что с 2009 года на заводе выпустили только один танк.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил работу оборонных предприятий в Харькове в советское время и сейчас. Об этом сообщило издание "Левый берег".

Директор завода Малышева рассказал Зеленскому, что с 2009 года на заводе выпустили только один танк. В советское время на предприятии выпускали 900 танков за год. Зеленский обратил внимание и на копеечную зарплату рабочих оборонных предприятий. По его словам, зарплата сотрудника авиационного завода составляет 3,5 тысячи гривен (около 9 тысяч рублей).

Как может человек работать на государство и просто называться человеком в таких условиях?

–  риторически спросил Зеленский

Президент отметил, что украинские власти относятся к людям "как к скоту", а потом хотят, чтобы они их уважали.

Ранее Зеленский прошел через "коридор позора" в Тернополе.

Видео: YouTube/ Зе!Президент, Крым. Реалии, Факти ICTV

 

Теги: зеленский, танк, танковый завод
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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