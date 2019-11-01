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Зеленский прошел через "коридор позора" в Тернополе

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Президент Украины попытался что-то выкрикнуть активистам в ответ.

Жители города Тернополь на западе Украины выразили свое недовольство действиями президента Владимира Зеленского. У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора". Видео появилось на канале "Последний блокпост #Нет капитуляции".

На кадрах слышно, как люди кричат вслед украинскому лидеру "Позор!" и "Нет капитуляции!". Некоторым из кричащих президент даже попытался что-то ответить. 

Протест устроили активисты "Штаба сопротивления капитуляции", они выступают против участия Украины в "формуле Штайнмайера" и урегулирования ситуации на Донбассе. 

В начале октября Владимир Зеленский подтвердил согласие с "формулой Штайнмайера". 

Видео: LastBP

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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