Зеленский прошел через "коридор позора" в Тернополе

Президент Украины попытался что-то выкрикнуть активистам в ответ.

Жители города Тернополь на западе Украины выразили свое недовольство действиями президента Владимира Зеленского. У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора". Видео появилось на канале "Последний блокпост #Нет капитуляции".

На кадрах слышно, как люди кричат вслед украинскому лидеру "Позор!" и "Нет капитуляции!". Некоторым из кричащих президент даже попытался что-то ответить.

Протест устроили активисты "Штаба сопротивления капитуляции", они выступают против участия Украины в "формуле Штайнмайера" и урегулирования ситуации на Донбассе.

В начале октября Владимир Зеленский подтвердил согласие с "формулой Штайнмайера".

Видео: LastBP