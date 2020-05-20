Украинский кабмин одобрил открытие границ с ЕС и Молдавией

Пункты пропуска с РФ и Белоруссией пока будут закрыты.

Кабинет министров Украины одобрил открытие шести десятков пунктов пропусков на границе страны с ЕС и Молдавией. Аналогичные пункты на границе с Россией и Белоруссией пока открывать не будут. Соответствующее предложение министра внутренних дел Арсена Авакова обсудили на заседании в среду, 20 мая.

Аваков предложил возобновить движение на 66 пунктах пропуска, чтобы возобновить движение на границе с Венгрией, Польшей, Словакией, Молдавией и Румынией. Границы с РФ и Белоруссией останутся закрытыми из-за неблагоприятной эпидемситуации в двух этих странах.

Члены правительства инициативу одобрили.

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Видео: КабМін / YouTube