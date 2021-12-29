Правительство Швеции официально отказалось вступать в НАТО

Страна свободна от военных альянсов. Это позволяет сохранять стабильность в государстве.

Швеция не планирует подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом сказано во внешнеполитической декларации 2022 года, обнародованной в среду правительством страны и представленной в парламенте шведским министром иностранных дел Анн Линде.

Правительство страны единогласно отказалось от вступления в состав Североатлантического альянса. Как заявила Линде, шведская политика безопасности остается неизменной. Страна свободна от военных альянсов. Это позволяет сохранять стабильность в государстве. По словам МИД Швеции, вступление в НАТО подразумевает активную и ответственную политику безопасности, а также внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества.

При составлении декларации была проведена оценка политики безопасности. В неё включили формулировку "нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию". Власти приняли решение сделать эту оценку в своем законопроекте об общей обороне 2020 года, основанном на результатах анализа, проведенного Комитетом по обороне.

Ранее мы сообщили, что в Швеции оценили боеготовность российской армии.

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