Сейчас разрабатывается соответствующий документ.

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках. Соответствующий документ разрабатывается Минторгом, Минюстом и Минфином. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств прокомментировали чиновники

Созданием нормативного акта занимаются по поручению штаба по предупреждению завоза инфекции. В России автопромышленники сталкиваются с большими штрафами из-за вспышки коронавируса по миру. Многие не могут выполнить взятые обязательства по госконтрактам из-за сбоя в поставках. Ответственные лица в штабе по коронавирусу предложили считать возникшие проблемы последствиями эпидемии, на которую компании не могут повлиять.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вычете НДФЛ при покупке российских автомобилей.

