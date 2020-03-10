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Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

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Сейчас разрабатывается соответствующий документ.

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках. Соответствующий документ разрабатывается Минторгом, Минюстом и Минфином. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств

прокомментировали чиновники

Созданием нормативного акта занимаются по поручению штаба по предупреждению завоза инфекции. В России автопромышленники сталкиваются с большими штрафами из-за вспышки коронавируса по миру. Многие не могут выполнить взятые обязательства по госконтрактам из-за сбоя в поставках. Ответственные лица в штабе по коронавирусу предложили считать возникшие проблемы последствиями эпидемии, на которую компании не могут повлиять. 

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вычете НДФЛ при покупке российских автомобилей.
 

Теги: госзакупки, коронавирус, форс-мажор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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