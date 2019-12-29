В Госдуму внесли законопроект о вычете НДФЛ при покупке российских автомобилей

Сэкономить можно будет до 100 тысяч рублей

С инициативой выступила партия "Справедливая Россия". Её лидер Сергей Миронов считает, что законопроект имеет социальную направленность и поддержит отечественный автопром.

- С учётом актуальной тенденции к увеличению финансовой нагрузки на население при росте потребительских цен, предлагаемый проект федерального закона необходим для поддержки качества жизни наиболее уязвимых слоёв населения, - написано в пояснительной записке.

Депутат считает, что небольшие финансовые преимущества увеличат спрос на российские машины.

Чиновники предлагают внести вычет в пределах 100 тысяч рублей при цене авто в миллион. Налоговый вычет по НДФЛ будет производиться при покупке машины для семейных и личных нужд.

Ранее в Думу внесли законопроект о праве ЦБ делать банкиров невыездными.