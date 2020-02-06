Средства будут выделять в 2020-2022 годах.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Правительство России дополнительно профинансирует ремонт дорог в Крыму. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства Владимир Путин уже поручил правительство выделить деньги из федерального бюджета. Известно, что субсидии пойдут на капремонт дорог, многоквартирных домов и обновление парков. Путин отметил, что на полуострове необходимо повысить качество жизни.

Средства выделят в 2020-2022 годах.

Ранее мы сообщали о том, что президент РФ подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей.

Видео:Правительство России