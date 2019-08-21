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Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок зарубежных психотропных лекарств для детей 

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Лекарственные препараты планируется ввезти РФ в конце октября.

В среду, 21 августа, стало известно, что правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок зарубежных психотропных лекарств для детей. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

ФГУП "Московский эндокринный завод" направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей

сказано в сообщении

По словам Татьяны Голиковой, лекарственные препараты планируется ввезти Россию в конце октября.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуме предложили запустить программу "первосентябрьский капитал".

Видео:ViguMir

Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Тема дня,

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