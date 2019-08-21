Лекарственные препараты планируется ввезти РФ в конце октября.

В среду, 21 августа, стало известно, что правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок зарубежных психотропных лекарств для детей. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

ФГУП "Московский эндокринный завод" направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей сказано в сообщении

По словам Татьяны Голиковой, лекарственные препараты планируется ввезти Россию в конце октября.

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Видео:ViguMir