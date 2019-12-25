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Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям
Сегодня, 12:20
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Asyaromanenkova

Правительство РФ выделит 4 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям

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Кабмин планирует направить эти деньги на субсидирование пониженной ставки кредитов.

Правительство России выделит почти 4 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий. Об этом на заседании кабинета министров во вторник, 27 апреля, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Деньги пойдут на понижение размера ставки кредитов для предприятий. Всего власти планируют направить на эти цели около 9 миллиардов рублей.

Предприятия, продукция которых нужна для обеспечения территории или функционирования отрасли, называют системообразующими. В России в 2008 году составили список таких предприятий. Из-за мирового кризиса в этом году правительству пришлось задуматься над спасением предприятий. В списке от 2015 года находится 197 организаций.

Ранее Piter.tv сообщал, что Матвиенко призвала создать условия, чтобы заводы в России строились максимум за 2,5 года

Фото: pixabay

Теги: кабинет министров, михаил мишустин, системообразующие предприятия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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