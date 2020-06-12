На данный момент в бюджете на эти цели выделено 105 миллиардов.

Правительство РФ выделит 12 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. Субсидии получит 19 регионов. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, кабмин рассмотрит вопрос по увеличению субсидирования субъектам страны, которые направляются на выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет.

На данный момент в бюджете на эти цели выделено 105 миллиардов.

Ранее правительство увеличило пособия по безработице.

Видео: government.ru