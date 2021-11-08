Правительство РФ увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности

Финансовая поддержка будет увеличена в четыре раза.

Правительство России в четыре раза увеличит финансовую поддержку отечественных проектов по программному обеспечению в промышленности. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Средства будут вложены в развитие технологии интернета вещей, ИИ, робототехники, сенсорики, а также виртуальной и дополненной реальности. По словам Мишустина, внедрение и модернизация призваны помочь повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции.

Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, к 2020 году доля отечественных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности должна превысить 40 процентов. Для этого, по мнению Мишустина, следует успешно перейти на "цифру", а также организовать работу под конкретные требования заказчиков. Он выразил уверенность, что Россия способна раньше других государств провести цифровизацию промышленности.

Ранее Мишустин заявил, что документы, которые касаются трудовых отношений, будут переводиться в цифровой формат.

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