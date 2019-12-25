Правительство РФ утвердило запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

Правительство РФ утвердил запрет на государственные закупки некоторых видов импортной электроники. Об этом информирует пресс-служба Министерства промышленности и торговли.
Отмечается, что российские власти вводят правило "второй лишний", что подразумевает при выборе между отечественной и зарубежной техникой отдавать предпочтение второй. Также под запрет попадают ноутбуки, планшеты, а также КПК и прочие девайсы массой не более десяти килограммов.
Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.
из сообщения Минпромторга
Кроме того, под данные правила попадают охранно-пожарные сигнализации, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, а также томографы, рентген-аппараты и прочая техника.
По словам замглавы Министерства промышленности и торговли России Василия Шпака, данные меры было решено принять для создания благоприятных условий и возможностей для развития и укрепления позиций отечественных производителей электроники.
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Фото: pixabay.com
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