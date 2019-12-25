Правительство РФ утвердило запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

Данная мера направлена на создание благоприятных условий для развития производителей электроники РФ.

Правительство РФ утвердил запрет на государственные закупки некоторых видов импортной электроники. Об этом информирует пресс-служба Министерства промышленности и торговли.

Отмечается, что российские власти вводят правило "второй лишний", что подразумевает при выборе между отечественной и зарубежной техникой отдавать предпочтение второй. Также под запрет попадают ноутбуки, планшеты, а также КПК и прочие девайсы массой не более десяти килограммов.

Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. из сообщения Минпромторга

Кроме того, под данные правила попадают охранно-пожарные сигнализации, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, а также томографы, рентген-аппараты и прочая техника.

По словам замглавы Министерства промышленности и торговли России Василия Шпака, данные меры было решено принять для создания благоприятных условий и возможностей для развития и укрепления позиций отечественных производителей электроники.

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