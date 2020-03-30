Важные пункты конкретизированы в новом списке правительства.

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Региональные власти могут вносить изменения в перечень исходя из необходимости.

Из пункта "детские товары" чиновники отдельно выделили подгузники, пеленки, шампунь, пустышку, бутылочку для кормления, крем. Конкретизирован перечень "санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей". Туда попали салфетки сухие и влажные, зубная щетка и паста, мыло, туалетная бумага, антисептик. Отдельно выделены стиральный порошок и индивидуальная медицинская маска.

Напомним, что в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом. Из них 64 человека выздоровели, еще 10 пациентов скончались.

Мишустин сформировал президиум правительства России.

