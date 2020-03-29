Мишустин сформировал президиум правительства России

В состав президиума вошли все действующие министры и члены правительства РФ.

Правительство РФ утвердило состав президиума, который возглавит премьер-министра Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно закону "О правительстве", цель образования президиума — решение оперативных вопросов. Его заседания будут проходить по мере необходимости. Решения в нем будут приниматься большинством. При этом они не должны противоречить законодательству. За правительством остается право отменить постановления президиума.

В состав президиума вошли все действующие министры и члены правительства РФ.

Видео: YouTube / Правительство России