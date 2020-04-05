Правительство РФ может отменить пени за неуплату по ЖКХ

О данных мерах сообщает ряд российских СМИ, в числе которых "Коммерсант" и "Ведомости".

По данным российских СМИ, правительство РФ 2 апреля приняло постановление, которое освобождает население страны, управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) от уплаты штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и взносов на капремонт, причем до конца года. В документе якобы запрещено отключение потребителей за долги. О полной отмене платы ЖКУ речь не идет, отмечают источники.

Информация пока не подтверждена официально.

Отметим, что на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в качестве меры поддержки бизнеса назвал запрет отключения малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить её также можно будет в рассрочку, заявил глава кабинета министров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 30 марта на три месяца "заморозят" пени за неуплату ЖКХ. Об этом заявили на заседании правительства Северной столицы. Власти Петербурга заявили, что петербуржцам в течении трех месяцев не будут начислять штрафы за неуплату коммунальных услуг. Однако соответствующий долг необходимо погасить в течении 2020 года.

Видео: government.ru