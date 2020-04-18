Правительство РФ расширило список сфер, пострадавших от коронавируса

Сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Правительство России расширило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Документ опубликован на сайте кабинета министров 18 апреля. В обновленный перечень вошли деятельность зоопарков и музеев, а также продажа автомобилей, мотоциклов, одежды и обуви.

Отметим, что в марте 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан России остаться дома в режиме самоизоляции из-за коронавируса, даже если "это испытание" покажется "слишком серьезным".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в регионы поступит "коечная" помощь от федеральных учреждений. Более 60 федеральных клиник в регионах примут участие в лечении коронавирусных больных, в них организуют 45 тысяч дополнительных коек.

Видео: goverment.ru