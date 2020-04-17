Мишустин распорядился передать регионам коечный фонд федеральных клиник

В 60 клиниках организуют 45 тысяч дополнительных коек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в регионы поступит "коечная" помощь от федеральных учреждений. Более 60 федеральных клиник в регионах примут участие в лечении коронавирусных больных, в них организуют 45 тысяч дополнительных коек. Об этом Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Михаил Мишустин

Премьер подчеркнул, что для оснащения коек выделено порядка 36 миллиардов рублей, попросил руководства регионов и министерств организовать эффективную работу, чтобы средства быстро дошли по назначению и были правильно использованы. Кроме того, Мишустин велел Минздраву вести мониторинг использования коек в регионах и докладывать о ситуации в правительство.

Ранее Минздрав рассказал об испытаниях лекарств и вакцин от коронавируса.

Видео: government.ru