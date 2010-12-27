В кабмине заявили, что информация касается оптового и биржевого сегмента.

Правительство РФ отреагировало на информацию о повышении цен на бензин. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т.е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018 года. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года сказано в сообщении кабмина

В кабмине заявили, что информация касается оптового и биржевого сегмента. По словам парламентариев розничные цены увеличились с соответствием соглашения с нефтяниками.

Ранее мы сообщали о том, что Минтруд приравнял региональное пособие по уходу за ребенком к прожиточному минимуму.

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